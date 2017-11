Auf diese Helfer ist Verlass

Gäbe es einen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - diese Mannschaft wäre auf jeden Fall in der Lage, dem Unfallopfer zügig und kompetent zu helfen. Das haben neun Feuerwehrleute bei ihrer Leistungsprüfung im Bereich technische Hilfeleistung bewiesen.

Unter der Aufsicht der Schiedsrichter Thomas Habermann (KBI, Unterpreppach) und Walter Reuter (Ebern) sowie Zeitnehmer Uwe Kern aus Junkersdorf zeigten sie eindrucksvoll ihr Können. Dabei erreichte Jonas Klein Stufe 1. Rudi Hauck, Magnus Harnold, Silke Schwarz und Hannes Jankowski erreichten Stufe 2. Die vorletzte Stufe 5 erreichten Gruppenführer David Pfeufer, Maschinist Anton Gerstenkorn, Sebastian Wagner und Philipp Ruhhammer.

In etlichen Übungsstunden in ihrer Freizeit hatten sie sich auf diese Prüfung vorbereitet und konnten nun realitätsnah zeigen, dass sie im Falle einer technischen Hilfeleistung, wie sie zum Beispiel bei einem Unfall mit eingeklemmter Person benötigt wird, zeitnah, sicher und kompetent helfen können.

Katharina Becht