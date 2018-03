Auf der Suche nach dem Frühling

sek



Überall ist es jetzt schon wieder grün und voller Leben. Die Volkshochschule Oerlenbach ermöglicht Kindern von acht bis zwölf Jahren, am Samstag, 14. April, von 10 bis 19 Uhr mit der Museums- und Erlebnispädagogin Anja Erz-Holschuh einen Tag lang in den Wäldern um Ebenhausen herumzustreifen und den Frühling mit allen Sinnen zu erleben. Die Teilnehmer werden mit dem GPS unterwegs sein, in der Natur ein Lager bauen, draußen picknicken, Pflanzen und Tiere entdecken und einige Herausforderungen meistern. Am Ende des Tages gibt es ein Lagerfeuer in der Riedelgrube mit einer Überraschung. Feste Schuhe, eventuell Regenjacke, Sitzunterlage, Trinkflasche und Plastikgeschirr sind mitzubringen. Die Materialkosten sind bei der Kursleitung zu entrichten. Treffpunkt ist am Parkplatz am Friedhof in Ebenhausen. Die Kinder können um 19 Uhr an der Riedelgrube in Ebenhausen "Am Brennofen" abgeholt werden. Es gibt noch freie Plätze. Anmeldungen sind an Vanessa Parente (Tel.: 09725/710 114; E-Mail: vanessa.parente@oerlenbach.de ) zu richten.