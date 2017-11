Ein Coburger Autofahrer und eine Bayreutherin stießen am Samstagabend in Kulmbach zusammen. Der Linksabbiegerunfall ereignete sich auf der Kreuzung Kreuzstein/Lichtenfelser Straße. Der 30 Jahre alte Autofahrer aus Coburg kam von der Nordumgehung und wollte an der Ampel nach links in die Lichtenfelser Straße abbiegen. Dabei übersah er den Gegenverkehr: den VW einer 34-jährigen Bayreutherin.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die Kulmbacher Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 7000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. pol