Auf der Kreuzung Godelstatt

Auf der Kreuzung zum Haßfurter Gewerbegebiet Ost, Godelstatt, passierte, wie die Polizei berichtet ein Verkehrsunfall: Am Samstag gegen 8.45 Uhr war eine VW-Fahrerin auf der Staatsstraße 2447 (ehemalige B 26) von Haßfurt aus in Richtung Zeil unterwegs. An der Kreuzung zum Gewerbegebiet Ost kam ein Audi-Lenker von der Godelstatt und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung des Haßfurter Stadtteils Augsfeld überfahren. Der Audi-Fahrer übersah hierbei vermutlich das für ihn geltende Rotlicht der Ampelanlage und fuhr in die Kreuzung ein.



30 000 Euro Schaden

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW. Durch den Aufprall wurde noch ein benachbarter Zaun beschädigt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf über 30 000 Euro geschätzt. Zur Klärung der genaueren Unfallumstände werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Haßfurt unter der Ruf 09521/9270 zu melden. red