Auf der Kreisstraße aufgefahren

Ein 26-jähriger VW-Fahrer fuhr am Dienstagnachmittag auf einen vor ihm fahrenden Ford Focus auf. Die beiden Pkw befuhren die Kreisstraße von Eltingshausen kommend in Richtung B 19. An beiden Pkw entstand geringer Sachschaden, verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Beide Fahrzeugführer konnten ihre Fahrt nach der polizeilichen Aufnahme fortsetzen. pol