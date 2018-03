Auf den Spuren von Aphrodite

Holger Federmann vom TV 48 Coburg hat bei der 20. Auflage des "Logicom-Cyprus-Marathon" geglänzt. Der Langstreckenläufer hat einen Kurzurlaub in Zypern mit der Teilnahme an diesem Traditionslauf verbunden. Der Coburger nahm beim Halbmarathon, der entlang der malerischen Küste nahe des Urlaubsorts Pafos im Südwesten Zyperns führte, teil. Darüber hinaus boten die Veranstalter einen Marathon und Läufe über fünf beziehungsweise zehn Kilometer an. Start des Rennens war am Aphrodite-Felsen, dem Mythos zufolge der Geburtsort der Göttin der Liebe. Federmann erkämpfte sich über 21,1 Kilometer im Feld der 630 Teilnehmer aus ganz Europa Platz 6 im Gesamteinlauf und den überlegenen Sieg in der Altersklasse M40 in einer Zeit von 1:21:02 Stunden. In seiner Altersklasse M40, die mit 63 Läufern besetzt war, triumphierte er mit einem Vorsprung von 4:30 Minuten.



Sonne und 20 Grad plus

Auch der Zieleinlauf am Hafen und nahe eines Kastells hatte einen ganz besonderen Charme. Das Wetter war übrigens optimal, es herrschten 20 Grad. Lediglich der starke Gegenwind und ein kräftiger Anstieg zwischen Kilometer elf und zwölf hat - wie der Coburger meinte - "ziemlich wehgetan". Federmann ging das Rennen relativ schnell an, so dass er in der zweiten Hälfte etwas einbrach, was die starke Leistung aber nicht schmälert. uz