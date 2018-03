Auf den Spuren des Priesters Samuel

Küps — Beim 16. ökumenischen Kinderbibeltag der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Küps wandelten über 30 Jungs und Mädchen auf den Spuren Samuels. Der Priester aus dem Alten Testament hatte eine sehr wichtige Botschaft.

Fritz (Beate Reiß) ist traurig und klagt seiner Freundin Maja (Sarah Kreul) sein Leid. Weil er rote Haare hat, wird er von den anderen Kindern gehänselt. Dass er den Buchstaben "r" nicht sagen kann, wenn andere ihn nach seinem Namen fragen, macht die Sache auch nicht besser. Er fühlt sich als Versager. Doch Maja tröstet ihn: "Weißt du, Gott ist es egal, wie schön jemand ist, mächtig oder stark. Er schaut nur auf eines: Das Herz!"

Dass dem tatsächlich so ist, bestätigte auch der Priester aus dem Alten Testament, Samuel (Alexander Hatzel), als er sich am Samstag im Luthersaal zum Kinderbibeltag dazugesellte. Gespannt und mit großen Augen folgten die 32 Jungen und Mädchen den Ausführungen Samuels. Der Prophet erzählte die zum Nachdenken anregende Geschichte, wie David als der jüngste und unscheinbarste Sohn eines Hirten zum König von Israel gesalbt wird - und das, obwohl seine sieben starken und schönen Brüder sich äußerlich viel besser als König gemacht hätten. Doch Gott erwählte den Hirtenjungen, der in seiner schmutzigen Kleidung dafür sogar eigens erst vom Feld geholt werden musste.

Die Wahl Gottes beruht eben nicht auf Äußerlichkeiten, sondern auf dem Blick in das Herz - in das innerste Wesen des Menschen! "Für Gott kommt es nicht drauf an, wie schön, stark, beliebt oder erfolgreich jemand ist oder einmal sein wird. Jenseits von allem Äußeren, wonach Menschen von anderen Menschen beurteilt werden, schätzt Gott nur das Innere des Menschen wert" - das war die wunderbare Botschaft des Bibeltextes und zugleich auch des nunmehr bereits 16. Kinderbibeltags der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Küps für Kinder von fünf bis zwölf Jahren.

Nachdem das kleine Anspiel in die Thematik kurz eingeführt hatte und die Kinder voller Freude und Überzeugung auch passende Lieder gesungen hatten, ging es für die eingeteilten Kleingruppen in das "Haus der Begegnung". Gemeinsam mit dem Betreuerteam reflektierten die Jungs und Mädchen das Gesehene in gemeinsamen Gesprächen, Bastel- und Malarbeiten, Spielen sowie Aktionen.

Annette Boxdörfer, Jugendreferentin der evangelischen Pfarrgemeinde Burgkunstadt, hatte die Veranstaltung wieder organisiert. Betreut wurden die Kinder von einem rund 20-köpfigen Team. Hauptziel sei es, so Heike Kreul, mit den Jungen und Mädchen die Bibel kindgemäß zu entdecken.

Der erste Kinderbibeltag der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Küps fand 2003 - auf Wunsch beziehungsweise Initiative der damaligen Pfarrerin in Küps, Eva Simoneit-Wanke - statt. Seitdem erfreut sich der Dauerbrenner größter Beliebtheit - so auch heuer wieder.

Seinen Abschluss fand der Kinderbibeltag traditionell mit einer sehr stimmungsvollen Andacht am Nachmittag in der Jakobikirche in Küps, ausgestaltet von Lektor Wolfgang Schiller, dem Team und natürlich den Kindern.