Auf den Spuren des Osterhasen

Auch wenn das Wetter heuer an Ostern nicht gerade prickelnd werden soll, wird der Osterhase wie in jedem Jahr einen Zwischenstopp in Friesen einlegen. Zum lustigen Ostereiersuchen lädt die örtliche SPD am Samstag, 30. März, um 11 Uhr alle Kinder bis zwölf Jahre und ihre Eltern oder Großeltern zum Kinderspielplatz am Sportgelände des SV Friesen ein. Für Klein und Groß gibt es auch eine kostenlose Stärkung in Form von selbst gebackenen Osterhasen und Muffins sowie Tee und Kaffee. Die erwachsenen Begleiter können sich zudem einen leckeren Eierlikör munden lassen. Bei sehr schlechtem Wetter wird der Osterhase ein Depot im Trockenen anlegen, in dem für alle Kinder Naschereien bereitliegen. red