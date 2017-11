Auf den Spuren des Basaltwerks

Der Sodenberg hat für viele eine magische Anziehungskraft. Wer als Wanderer zum ersten Mal am großen Loch oben auf dem Sodenberg vorbeikommt und in den steilen Abgrund des 70 Meter tiefen Kraters hinunterschaut, steht vor einem Rätsel. Auch die verfallenen Reste von Gebäuden, über die man durch einen geheimnisvollen Tunnel gelangt, machen neugierig. Was war hier los?

Einheimische wissen, dass hier oben einmal Basalt abgebaut wurde und sogar eine Burg stand. Manche Großväter können vielleicht noch von den Strapazen ihrer Väter berichten, die zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts weite Wege in Kauf genommen haben, um im Basaltwerk zu arbeiten. Zu Spitzenzeiten waren bis zu 150 Arbeiter aus den umliegenden Landkreisen dort beschäftigt.



Seilbahn ab Morlesau

Sogar eine Seilbahn führte vom Bahnhof Morlesau hoch auf den Sodenberg. Wer das weiß, kann die Mauerreste entdecken. In den Gebäuden, die nur noch als Ruinen vorhanden sind, aßen und schliefen während der Woche viele Arbeiter.

In der Veranstaltungsreihe "Erlebt & Erzählt" der Stadtbibliothek Hammelburg geht Moderator Ernst Stross am Mittwoch, 15. November, zusammen mit seinem Gast Dr. Hans-Georg Leimbach den Spuren des Basaltwerks nach, das von 1904 bis 1958 in Betrieb war.



Maschinenhalle und Kühlturm

Leimbach wohnt in Schweinfurt und ist ein Nachfahre des ehemaligen Betreibers. Er weiß noch viel zu berichten über die damalige Schwerstarbeit und über das Brechergebäude, die Maschinenhalle mit Dampfmaschine und Kühlturm sowie das Kantinengebäude. Erfahrungen und Erlebnisse aus den Reihen der Zuhörer ergänzen die Erinnerungen an den Basaltabbau. Leimbach hat auch einen kleinen Film und viele Bilder im Gepäck.

Die unterhaltsamen Erzählrunden in der Stadtbibliothek wollen Erinnerungen bewahren und weitergeben. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. red