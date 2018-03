Auf den Boden kommt es an

Der Internationale "Tag des Wassers" findet jedes Jahr am 22. März statt. Sauberes Wasser ist eine der Grundbedingungen für die Gesundheit der Menschen. Doch nicht überall auf der Welt steht es ausreichend und in guter Qualität zur Verfügung. Ziel des von der Unesco ins Leben gerufenen Weltwassertages ist es, auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage für die Menschen aufmerksam zu machen. Um die Bedeutung des Weltwassertages 2018 auch für unsere Region hervorzuheben, stellten das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zwei Projekte vor: die Hochwasserschutzmaßnahmen in Steinsdorf und die Landwirtschaftsverwaltung für nachhaltigen Gewässer- und Bodenschutz in Kooperation mit den Landwirten in Walsdorf-Erlau.



Schutz des Grundwassers

Die Teilnehmergemeinschaft traf sich in Steinsdorf, wo Bürgermeister Georg Hollet (BBL) Landrat Johann Kalb (CSU), Bürgermeister Heinrich Faatz (CSU) aus Walsdorf, Anton Hepple, Amtsleiter (ALE) Oberfranken, Hans-Rüdiger Schmittnägel, Amtsleiter (ALEF) Bamberg mit Mitarbeitern und Landwirten aus der Region begrüßen konnte. Der Landrat wies auf die Wege zu einer nachhaltigen Wasserwirtschaft in der Region hin. Der Schutz des Grundwassers und die Sicherung der Wasserversorgung sei von großer Bedeutung für uns alle.

"Ein Beispiel für den Ansatz, Gewässerschutz im Rahmen eines Verfahrens der Ländlichen Entwicklung zu unterstützen, sind die Maßnahmen der Ländlichen Entwicklung in Steinsdorf", sagte Amtsleiter Anton Hepple von der ALE Oberfranken. Südlich von Steinsdorf verlief der Dietenbach einst in einem engen und geraden Bachbett. Zusammen mit einer Sohlebefestigung aus Beton führte dies zu einer hohen Abflussgeschwindigkeit des Wassers, insbesondere nach starken Regenfällen. Umso höher die Abflussgeschwindigkeit, desto höher die zerstörerische Kraft, die Wasser entwickeln kann. Gerade die hohe Abflussgeschwindigkeit kann zu regelrechten Hochwasserwellen führen. Zwei Rückhaltebecken mit je 7000 Kubikmetern Volumen sind nun als Wasserpuffer gedacht. Bei hoher Wasserführung wird aus dem Dietenbach Wasser in die Rückhaltebecken abgezweigt. Diese wiederum geben das Wasser wieder dosiert in den Dietenbach zurück.

Als zweite Station wurde der Demonstrationsbetrieb von Stefan Faatz besucht. Gewässerschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller am Wasserpakt beteiligten Organisationen. Die Landwirtschaftsverwaltung übernimmt hierbei federführend die Koordination und Abstimmung vor Ort. Wesentliche Ansatzpunkte beim Gewässerschutz in der Landwirtschaft bieten die Bereiche vorsorgender Bodenschutz, bedarfsgerechte und optimierte Düngung sowie integrierter Pflanzenschutz, erklärte Amtsleiter Hans-Rüdiger Schmittnägel. Ziel müsse es sein, das Grundwasser vor Nitrat- und Pflanzenschutzmitteleintrag und die Oberflächengewässer besonders vor Phosphatbelastung infolge von Bodenerosion zu schützen.



Bodenschonend

2017 hat das Amt im Dienstgebiet vier Demonstrationsbetriebe zu Gewässer-, Boden- und Klimaschutz gewinnen können. In Zusammenarbeit mit dem Amt setzt der Betrieb von Stefan Faatz bereits seit Jahren boden- und gewässerschonende Bewirtschaftsmethoden um. Für eine ganzjährige Bodenbedeckung werden vor Silomais und Zuckerrüben Zwischenfrüchte angebaut, die dem Humusaufbau und auch als Nahrung für den "Meister des Bodens", den Regenwurm, dienen.

Im Demonstrationsbetrieb von Stefan Faatz zeigt das AELF Bamberg praktische Beispiele zum Gewässerschutz durch nachhaltigen Bodenschutz: Zwischenfruchtanbau und Mulchsaat und die Anlage von Gewässerschutzstreifen.

Das wichtigste Produktionskapital des Landwirtes aber ist der Boden. Zum Abschluss der Veranstaltung zeigten eine Pflanzenfachberaterin und Amtsleiter Hans-Rüdiger Schmittnägel auf, wie ein gut durchstrukturierter und wie ein schlechter Boden aussieht.