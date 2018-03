Auf dem Weg Richtung Ostern

Die Pfarrei Elsa macht sich bereits am heutigen Karsamstag, 31. März, um 20.45 Uhr, auf den Weg Richtung Ostern. In der Heldritter Kirche findet zu diesem Zeitpunkt eine Passionsandacht statt. Gegen 21 Uhr macht sich die Gruppe auf den Weg nach Elsa. Dort wird um 22 Uhr am Sportheim das Osterfeuer entzündet. Um 23 Uhr gibt es in der Johanneskirche zu Elsa eine Ostermette. Die Osterkerze wird hereingetragen. "Christus ist das Licht", wird gesungen. Nach dem Gottesdienst geht es im Gemeindehaus weiter. Bei Osterbrot und Getränken wird der Film "Blues Brothers" gezeigt.

In der Pfarrei Bad Rodach sind die Christen eingeladen zum

Osternachtsgottesdienst am Ostersonntag, 12. April, um 5.30 Uhr in der Salvatorkirche. red