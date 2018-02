Auf dem Wasser ist was los

Glück im Unglück hatte der Schiffsführer eines 110 Meter langen Gütermotorschiffs am Samstagnachmittag, als er auf dem Main-Donau-Kanal fuhr. Das mit Schüttgut voll beladene Schiff sog sich ein Stück Drahtseil in den Propeller. Dadurch fiel kurzzeitig die Maschine aus. Es gelang jedoch der Schiffsbesatzung, das Fahrzeug mit Eigenkräften wieder flottzubekommen.

Ein Taucher überprüfte am Montag die Schiffsschraube und stellte nach Entfernung des Drahtseils keine weiteren Schäden fest, so dass der Kapitän seine Reise fortsetzen konnte.



Kleine Ursache - große Wirkung

Den richtigen Riecher bewiesen am Freitag Beamte der Wasserschutzpolizei Bamberg. Bei einem Fahrgastkabinenschiff stellten sie einen geringfügigen technischen Verstoß fest. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Kapitän weder eine Genehmigung für das überlange Fahrzeug zum Befahren des Main-Donau-Kanals, noch die erforderliche Mindestbesatzung an Bord hatte. pol