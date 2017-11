Auf Christine Gabeli ist immer Verlass

Seit 40 Jahren arbeitet die Ludwigschorgasterin Christine Gabeli im Öffentlichen Dienst des Freistaats Bayern. Das war der gebührende Anlass zu einer Feierstunde im Sitzungssaal der Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach.

"Ich kenne Christine Gabeli seit mehr als neun Jahren als fleißige Mitarbeiterin. Sie ist immer zuverlässig, und ich kann mich darauf verlassen, dass alles Nötige veranlasst wird", sagte Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani. Die VG-Vorsitzende lobte die stets gute Zusammenarbeit mit der Jubilarin, man könne sich mit ihr über alles offen unterhalten und sich auch auf ihre Verschwiegenheit verlassen.

Doris Leithner-Bisani ließ aber nicht außen vor, dass der Zeitraum von 40 Jahren, davon 32,5 Jahre in Untersteinach, auch bedeutet - "sehr zu unserem Leidwesen, aber zu ihrer Freude" - dass nach einer langen beruflichen Tätigkeit bald der Ruhestand bevorsteht. "Wir sagen hier und heute Dank für Deine überragende Lebensleistung beim Freistaat Bayern", so Leithner-Bisani, die eine Urkunde und einen Blumenstrauß überreichte.



Von der Bank zur Regierung

Als gebürtige Kupferbergerin besuchte Christine Gabeli, geborene Pöllein, von 1961 bis 1968 die Volksschule in der Bergbaustadt. Den Besuch der Handelsschule Bayreuth von 1968 bis 1971 beendete sie mit der Mittleren Reife. Vom August 1971 bis März 1973 war sie bei der Deutschen Bank in Bayreuth beschäftigt und arbeitete danach bis Oktober 1980 bei der Regierung von Oberfranken. Nach der Elternzeit trat Christine Gabeli am 15. April 1985 als Halbtagskraft bei der Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach ein, für die sie heute noch tätig ist.

Zu ihren Aufgaben zählte vom Januar 1992 bis April 2014 auch die Schriftführung bei den Untersteinacher Gemeinderatssitzungen.

Als langjähriger Untersteinacher Bürgermeister und VG-Vorsitzender ließ es sich auch Heinz Burges nicht nehmen Christine Gabeli ein Dankeschön für jahrzehntelange Zusammenarbeit zum Wohl der Bürger zu sagen. Die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen der Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach sprach Geschäftsstellenleiter Martin Betz aus. Zudem gratulierten die Bürgermeister Volker Schmiechen (Untersteinach) und Alfred Kolenda (Kupferberg) der Ludwigschorgasterin zum 40-jährigen Dienstjubiläum. Klaus-Peter Wulf