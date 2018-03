Auf Andreas Jakob kommt eine hohe Auszeichnung zu

Andreas Jakob wird im Oktober den Stiftungspreis der Ketteler-Stiftung des KAB-Diözesanverbandes Bamberg erhalten. Dies kündigte Ralph Korschinsky, Geschäftsführer der KAB Bamberg, beim 70-jährigen Bestehen der KAB Posseck-Gifting-Grössau an. Mit diesem Preis werden Orts- und Kreisverbände ebenso bedacht wie Einzelpersonen, die durch Projekte, Veranstaltungen und Maßnahmen die Ziele der Stiftung erfüllen. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

"Ich habe das immer sehr gerne gemacht. Es machte mir schon immer Spaß, anderen Menschen helfen zu können - gerade auch, weil ich so vielDankbarkeit zurück erhalte", erklärte Jakob, für den die Nachricht vollkommen überraschend kam.

Als Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung ist der Giftinger im gesamten Landkreis bekannt. Erst mit Ablauf des vergangenen Jahres hatte der nunmehr 86-Jährige seine über 40-jährige ehrenamtliche Beratertätigkeit beendet. Das Amt des Versichertenberaters der Deutschen Rentenversicherung hatte er seit 1976 ausgeübt. Seine Sprechstunden hielt der gebürtige Eibenberger im KAB-Büro der Klosterkirche und zudem auch einige Zeit zusätzlich im evangelischen Pfarrheim in Steinbach am Wald ab.

Jakob wurde auf Vorschlag der KAB Versichertenältester, nachdem die Gemeinden nach der Gebietsreform diese Funktion nicht mehr übernahmen. Er wurde von der Vertreterversammlung der LVA 1976 gewählt. Seine nunmehr letzte Wahlperiode endete 2017. Neben seiner großen Erfahrung zeichnet ihn vor allem sein hohes Fachwissen aus - und die Freude an seiner Beratertätigkeit. Die Sprechstunden in Kronach waren dabei "lediglich" Beratungsstunden. Für das zeitaufwendige Ausfüllen der Anträge besuchte er die Ratsuchenden zu Hause.

Für besondere Leistungen wurde Jakob bereits mit der goldenen Ehrennadel des Landkreises Kronach ausgezeichnet. Darüber hinaus bekam er von der KAB die rote Ehrennadel für besondere Verdienste und die goldene Ehrennadel für seine langjährige Mitgliedschaft.

Heike Schülein