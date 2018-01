Audi wird angefahren

Unfallflucht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Gewerbegebiet Godelstatt in Haßfurt begangen. Der Audi A3 einer 31-Jährigen wurde am Montag in der Zeit von 15.30 bis 16.20 Uhr angefahren. Die Pkw-Fahrerin entdeckte an ihrem geparktem Auto einen Kratzer an der linken, hinteren Fahrertür. Der Schaden am Auto beträgt 150 Euro.