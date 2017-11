Auch Windheim ist bereit

In unserem am Samstag erschienenen Artikel über die Skilifte im Landkreis Kronach hat der Skilift in Windheim leider gefehlt. Darauf hat uns Ingbert Weigelt dankenswerter Weise hingewiesen mit der Bemerkung, dass natürlich auch die seit 30 Jahren laufende Anlage in den Startlöchern steht und bei ausreichender Schneelage in Verbindung mit der Skihütte auch heuer wieder betrieben wird. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. red