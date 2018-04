Auch Stamm tritt bei

Besondere Freude hat beim Förderverein "Chorakademie im ehemaligen Benediktinerkloster Weißenohe" der Beitritt der Bayerischen Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) ausgelöst. Nach dem mittelfränkischen Staatsminister Joachim Herrmann und der oberfränkischen Staatsministerin Melanie Huml (beide CSU) habe der Förderverein mit Barbara Stamm auch einen prominenten unterfränkischen Fürsprecher für das geplante modellhafte Chorzentrum des Fränkischen Sängerbundes in Weißenohe gefunden, freut sich Vorsitzender Eduard Nöth. Barbara Stamm schätze das Singen in Chören und in gesellschaftlichen Runden als wichtiges Kulturgut im Freistaat. Der Förderverein freue sich auf die Unterstützung der drei Landespolitiker. red