Auch Stadtwerke werden bestreikt: Bambados bleibt am Mittwoch zu

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft in der Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst am morgigen Mittwoch in Bamberg, Forchheim, Lichtenfels und Bad Staffelstein zu ganztägigen Warnstreiks auf.

"Nachdem auch bei der zweiten Verhandlungsrunde die Verdi-Forderung nach 6 Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro auf den entschiedenen Widerstand der Arbeitgeber gestoßen ist, sind wir gezwungen, den Druck zu erhöhen", so Doris Stadelmeyer, Verdi-Bezirksgeschäftsführerin in Oberfranken-West, in einer Pressmitteilung der Gewerkschaft.

Aufgerufen sind am Mittwoch zunächst in Bamberg die Beschäftigten der Stadtwerke, des Müllheizkraftwerks, des Eigenbetriebs Entsorgung und Bau, des Garten- und Friedhofsamtes und der Sozialstiftung sowie die Kollegen bei Stadt und Landratsamt Forchheim, der Stadt Lichtenfels und des Bauhofs Bad Staffelstein.

Nach Auftaktkundgebungen vor der Sozialstiftung und den Stadtwerken wird sich laut den Angaben von Verdi ein Demonstrationszug vom Margaretendamm zur Promenade bewegen. Dort findet gegen 8.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Auch Beschäftigte aus Einrichtungen, die noch nicht zum Warnstreik aufgerufen wurden, werden sich in ihrer Freizeit solidarisch anschließen, heißt es.

Da einige Bambados-Mitarbeiter angekündigt hätten, sich am Streik zu beteiligen, bleibt das Familien- und Sportbad Bambados inklusive Saunabereich am Mittwoch ganztägig geschlossen. "Denn während des Streiks können wir die Sicherheit der Badegäste nicht vollumfänglich gewährleisten", berichtet Bäderchef Peter Scheuenstuhl in einer Mitteilung der Stadtwerke.



Verkehrsbehinderungen

Das Kundencenter der Stadtwerke am Zentralen Omnibusbahnhof ist geöffnet. Die Stadtwerke Bamberg bitten um Entschuldigung, falls es zu längeren Wartezeiten kommt. Die Busfahrer streiken nicht, da für sie ein anderer Tarifvertrag gilt. Allerdings könne es zwischen 7.30 und 8.30 Uhr zu Verspätungen der Busse kommen, da sich der Demonstrationszug der Streikenden vom Margaretendamm über die Untere Königstraße zur Promenade bewegt. Es sei deshalb mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, die sich auch auf den Linienverkehr auswirken können. Strom, Gas, Wasser und Fernwärme würden dagegen gewohnt sicher fließen. Störungen werden bei den Stadtwerken Bamberg auch im Streikfall rund um die Uhr unter der Notfallrufnummer 0951/770 entgegengenommen und behoben. red