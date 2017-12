Auch ein Weltmeister am Start

Als der Modellflugclub Herzogenaurach zum 40. Geburtstag seinen Flugtag für Elektromodellflugzeuge abhielt, kamen die Zuschauer kaum mehr aus dem Staunen heraus. Denn es waren 65 Piloten aus mehreren Bundesländern, die der Einladung zu der Jubiläumsveranstaltung folgten und rund 130 verschiedene Modelle auf das Modellfluggelände mitgebracht hatten. So bekamen die zahlreichen Zuschauer viele spektakuläre Flugzeugmodelle aus allen Facetten des Flugmodellsports zu sehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.



Aus dem 3D-Drucker

Von anfängertauglichen Einsteigermodellen aus Hartschaum über konventionell aus Holz gebauten bis hin zu High-Tech-Modellen aus Glas- und Kohlefaserverbundstoffen oder sogar aus mit 3D gedruckten Teilen erstellten Flugzeugen reichte das Spektrum. Dazu gesellten sich Helikopter und auch Gleitschirme. Weiter wird berichtet: "Alle Modelle und Flugmanöver wurden durch sachkundige Kommentare eines Fliegerkollegen aus Bayreuth dem Publikum vorgeführt."

Die Zuschauer staunten nicht schlecht, als Christian Hoffmann aus Geisenhausen bei Landshut seine komplett in Handarbeit aus Holz gefertigte Gloster Meteor mit einer Spannweite von 2,6 Metern und einem Abfluggewicht von 16,2 Kilogramm absolut originalgetreu in tiefem Überflug über den Platz steuerte. Gefertigt wurde das Flugzeug nach einem Plastikmodell von Revell und Originalunterlagen.

Uwe Neesen zeigte mit seinem Segelflugzeug im Maßstab 1:2 und einer Spannweite von 7,5 Metern sowie einem ausklappbaren Elektromotor, dass in der heutigen Zeit fast alles auch elektrisch betrieben werden kann.

Für alle, die es etwas rasanter mögen, zeigten einige Piloten ihre Speedmodelle und schossen teilweise mit bis zu 350 km/h über den Platz und senkrecht wieder in die Höhe.



Neunjähriger Kunstflieger

Spektakulär auch die Kunstflugvorstellung von Tobias Welker, der mit seinen neun Jahren bereits die schwierigsten Flugmanöver vorführte. Auch flog er zusammen mit seinem Vater ein synchrones Kunstflugprogramm. Der jüngste Pilot an diesen Tagen war übrigens acht Jahre.



Gemeinsam in der Luft

"Das Schöne am Modellflugsport ist auch das unkomplizierte Miteinander und die Hilfsbereitschaft unter den Piloten", heißt es in dem Pressebericht wörtlich. So ergab es sich auch, dass Piloten mit ähnlichen Modellen oder Modellen aus der gleichen Zeit gemeinsam starteten. So waren jeweils Flugmodelle aus dem ersten und zweiten Weltkrieg gemeinsam in der Luft zu sehen, ebenso wie Segelflugzeuge, die klassisch mit einer Schleppmaschine in die Höhe gezogen wurden, und auch elektrisch angetriebene Jets.

In der Sparte der Hubschrauber zeigten Vater und Sohn Dressendörfer aus Roth eindrucksvoll, wie originalgetreu Hubschrauber gebaut und geflogen werden können. Eric Weber, mehrmaliger Deutscher, Europa- und Weltmeister im Helikopter-3D-Kunstflug, flog seine Weltmeister-Kür synchron zur Musik und ließ den ein oder anderen Zuschauer am Sehvermögen zweifeln.

Natürlich kamen auch die jüngsten Gäste nicht zu kurz. Mehrmals überflog ein Modellflugzeug mit Bonbons im Bauch den Platz und leerte seine Ladung spektakulär mit einem Looping auf die Landebahn. Nun hieß es für die Kids schnell sein und etwas von dem Süßen zu erbeuten.



Prominente Gäste

Auch die Politik folgte der Einladung des Vereins und informierte sich ausgiebig über das Hobby Modellflug. Natürlich ließen die Modellflieger es sich nicht nehmen, dem Herzogenauracher Bürgermeister German Hacker eine Fernsteuerung in die Hand zu geben und ihn im sogenannten Lehrer-Schüler-Betrieb ein Modell eigenhändig steuern zu lassen. Hieran hatte Hacker auch sichtbar Spaß.

Auch Heinrich Süß, der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Weisendorf, auf deren Gebiet das aktuelle Modellfluggelände in Buch seit elf Jahren ist, folgte der Einladung, ebenso wie Landrat Alexander Tritthart und MdB Stefan Müller.



Jubiläumsfeier

Natürlich durfte eine kleine Feier am Samstagabend auch nicht fehlen. Hier feierten die Gastpiloten zusammen mit den Vereinsmitgliedern und den Ortsburschen von Buch. red