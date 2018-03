Auch der Feuerwehrverein zahlt für das neue Fahrzeug

Die Feuerwehr Neubrunn bekommt in absehbarer Zeit ein neues Fahrzeug, einen sogenannten MTW (Mannschaftstransportwagen). Dies wird möglich, weil sich die Mitglieder bei der Hauptversammlung des Feuerwehrvereines einstimmig dazu entschlossen hatten, einen Beitrag in Höhe von 15 000 Euro aus der Vereinskasse beizusteuern.

Bürgermeister Karl Heinz Kandler zeigte sich erfreut über diesen Beschluss, die Gemeinde wird den Restbetrag beisteuern bzw. gibt es auch noch Zuschüsse von staatlicher Seite. Das Fahrzeug wird etwa 40 000Euro kosten.



Löschgruppe wird integriert

Der Erste Vorsitzende des Feuerwehrvereines, Wolfgang Holzmann, ging auf die Aktivitäten des Vereines ein und nannte das Starkbierfest, Kirchenparaden und Sonnwendfeuer.

Kommandant Daniel Holzmann teilte mit, dass die Feuerwehr Pettstadt ab sofort als Löschgruppe in die Neubrunner Wehr integriert wird. Holzmann weiter: "Wir haben 21 Einsätze und sieben Hilfeleistungen getätigt. Das sind 581 Stunden." Die Wehr ist bisher mit 36 Personen besetzt, dazu kommen noch 15 Neueintritte und neu die Löschgruppe Pettstadt mit zwölf Leuten. Wie der Kommandant sagte, waren die Übungen gut besucht, aber "Luft" nach oben besteht für den einen oder anderen immer.

Jugendwart Mario Holzmann zeigte die Aktivitäten der Jugendwehr auf. Die Übungen beinhalten unterschiedliche Bereiche wie Stiche und Knoten, Gerätekunde, Leitungslegung, Fahrzeugkunde. Der Jugendwart: "Man muss immer etwas Abwechslung haben, damit es den 14 Nachwuchsfeuerwehrlern nicht langweilig wird." str