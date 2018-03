Auch Bamberg setzt ein Zeichen gegen Rassismus

Am 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, wird in vielen bayerischen Städten ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung, für Vielfalt und gegenseitigen Respekt gesetzt. Bamberg beteiligt sich mit der Fotoaktion "Für Vielfalt stehen!" heute um 16 Uhr auf der Unteren Brücke.

"Fast täglich gibt es Aktionen und Kundgebungen von rechtsextremen und populistischen Gruppierungen gegen die angebliche Islamisierung des Abendlandes, Gewalttaten gegen Juden, gegen Roma, gegen Muslime, gegen Flüchtlinge und Migranten. Die ständige Erfahrung des Alltagsrassismus führt uns vor Augen, dass die Bekämpfung des Rassismus eine gesellschaftspolitische Herausforderung darstellt und unser aller Engagement dringend benötigt", heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Auf Initiative des Migranten- und Integrationsbeirats der Stadt Bamberg und mit Unterstützung des "Bayerischen Bündnisses für Toleranz - Demokratie und Menschenwürde", der Ja:ba:, dem Bamberger Bündnis gegen Rechtsextremismus, dem Jugendmigrationsdienst des SKF, der Medienzentrale Bamberg, dem Stadtjugendring sowie der Seniorenbeauftragten der Stadt Bamberg wird daher die Fotoaktion "Für Vielfalt stehen!" durchgeführt.



Standbild "Vielfalt"

Die Veranstalter möchten mit möglichst vielen Menschen das Wort "VIELFALT" bilden. Dieses geformte Standbild wird dann von oben fotografiert. Begleitet wird die Aktion von einer Trommlergruppe. red