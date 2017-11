Auch an diesem Eich-Abend ist jederzeit alles möglich

Das Eich ist wieder da! Oder besser gesagt: Immer noch. Seit sage und schreibe zehn Jahren ist Frankens entspanntester Exportschlager auf den Bühnen der Republik und mittlerweile auch auf Kreuzfahrtschiffen weltweit als Spaßmacher unterwegs.

Sein Best-of-Programm für all diejenigen, die nicht alle Programme gesehen haben oder einfach noch einmal die größten Kracher live erleben möchten, kann man Freitag, 17. November, ab 20 Uhr auf der Bühne des Bürgerhauses erleben.

Wer aber meint, es werden einfach nur olle Kamellen aneinandergereiht, kennt den entspannten Franken schlecht: Kein Abend ist wie der andere, das Publikum ist es ja schließlich auch nicht, oder? Eben! Von daher kann man sich darauf verlassen, dass an einem Eich-Abend jederzeit alles möglich ist!

Die Besucher können sich also auf skurrile Geschichten, massenhaft Lieder und eine dicke Portion Spontanes freuen. red