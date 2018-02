ATSV gibt Zimmer in der "Alten Schule" auf

An der mäßig besuchten Jahreshauptversammlung des ATSV Reichenbach begrüßte 1. Vorsitzender Robert Oschmann die Gäste. In seinem Bericht streifte der Vorstand alle stattgefundenen Tätigkeiten und Aktivitäten des Vereines. Zum Ende seines Berichts bedankte er sich bei allen, die ihn in irgendeiner Weise unterstützten und zur Seite standen. Das Protokoll der JHV 2017 wurde verlesen und ohne Einwände akzeptiert.

Den Kassenbericht gab Kassiererin Kerstin Enders. Ihr wurde eine einwandfreie Kassenführung bestätigt. Den Bericht über alle Tischtennis-Mannschaften gab der Spartenleiter Johannes Löffler. Er berichtete detailliert und ausführlich über alle drei Mannschaften.

Er stellte aus privaten und beruflichen Gründen sein Amt als Spartenleiter "Tischtennis" zur Verfügung. Die TT-Abteilung wird sich in absehbarer Zeit mit der Suche nach Nachfolger beschäftigen. Im Anschluss wurden an die Vereinsmeister im Einzel und Doppel Pokale übergeben.

Der 1. Vorsitzende stellte in Aussicht, dass zur Fußball-WM die Übertragung der Spiele der deutschen Mannschaft im Sportheim übertragen werden. Das angemietete Zimmer in der "Alten Schule" soll mit sofortiger Wirkung aufgegeben werden, da eine weitere Nutzung bei Abriss der alten Schule sowieso entfällt. red