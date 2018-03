ATS will bald schuldenfrei sein

Der ATS Kulmbach ist mit 1600 Mitgliedern nach wie vor der größte Verein in der Stadt und im Landkreis Kulmbach. Bei der Hauptversammlung konnte der Vorstand für Finanzen, Michael Deichsel, bei der Rechnungslegung für 2017 von geordneten finanziellen Verhältnissen des Hauptvereins berichten, der - wenn alles normal verläuft - in spätestens sieben Jahren schuldenfrei ist. Derzeit beläuft sich der Schuldenstand auf knapp 180 000 Euro und jährlich werden rund 40 000 Euro für Zins und Tilgung aufgebracht.

Das Grußwort sprach Oberbürgermeister Henry Schramm, selbst bekennender Fußball- und im Besonderen ein ATS-Fan. Angesprochen darauf, ob der ATS in absehbarer Zeit vielleicht doch den Sprung in die Landesliga schafft, stellte er fest: Es ist trotz vieler Verletzungen und dem Wegbrechen der zweiten Mannschaft immer noch eine Chance da. Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt."

Vorstandsvorsitzende Heidesuse Wagner warf einen Blick zurück in das Jahr 1960, als im legendären Georg-Hagen-Stadion in der Mittelau noch ein Leichtathletik-Vergleichskampf stattfand, an dem auch zwei starke US-Mannschaften von der 14. und 15. Infanteriedivision aus Bamberg teilnahmen."Diese Veranstaltung wurde damals von Günter Winchenbach, dem Abteilungsleiter der Leichtathleten, und Hans Funke, meinem damaligen Jugendtrainer durchgeführt. Mehrere Jahre fand so ein Vergleichskampf in Kulmbach statt", so Wagner. Diese Veranstaltungen gehören leider der Vergangenheit an. Und um nicht mehr Veranstaltungen zu verlieren, rief Heidesuse Wagner dazu auf, Mathias Kraft von der Radrennsportabteilung weiterhin personell zu unterstützen, denn sonst wäre auch ein Radrennen in Kulmbach nicht mehr denkbar.

Es gibt aber laut Wagner auch Positives berichten. So wurde eine Eissportabteilung unter der Leitung von Uli Mages aus der Taufe gehoben. Dieser gab der Versammlung einen interessanten Einblick in die Abteilung. "Ich will etwas von dem, was ich im ATS als Sportler bekommen habe, auch wieder zurückgeben", so Mages.

Heidesuse Wagner erwähnte auch den Campus der Uni Bayreuth, der nach Kulmbach kommen wird: "Diese Studenten wollen sicher auch in Kulmbach Sport treiben und alle Sportvereine werden sich neue Wege ausdenken müssen, um diese Flut an Sportlern bewältigen zu können. Wir müssen uns also schon jetzt Gedanken darüber machen, was wir den jungen Leuten anbieten können." Mit dem Dank an alle Sponsoren schloss Wagner den Vorstandsbericht.

Michael Deichsel zeigte im Anschluss auf, dass der ATS mit seinen Abteilungen ordentlich gewirtschaftet hat und keine finanzielle Schieflage aufweise. Die beiden Kassenprüfer Günter Präg und Klaus-Dieter Sahrmann bescheinigten der gesamten Vorstandschaft ein großes Engagement. Insbesondere Deichsel habe eine tolle Arbeit verrichtet.



Ehrungen

Von der Versammlung wurden folgende Personen zu Ehrenmitgliedern ernannt: Klaus-Hermann Hofmann (Faustball), Werner Lindner (Radball), Christian Motschmann (Turnen), Wolfgang Hauptmann (Fechten/Hauptverein) und Robert Selbert (Faustball). Auf Zustimmung stieß der Antrag der Box-Abteilung mit Abteilungsleiter Willy Kastner, dass die Frankenmeister im Boxen mit der Silbernen Ehrennadel des ATS geehrt werden.