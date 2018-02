ATS vor hoher Hürde

In der Vorwoche reichte den Bayernliga-Basketballern des ATS Kulmbach eine durchwachsene Leistung zum 71:54-Sieg gegen die DJK Eggolsheim. Um am Sonntag (18 Uhr, Graf-Stauffenberg-Halle) beim Spitzenteam DJK Don Bosco Bamberg erneut zu punkten, braucht es allerdings eine klare Leistungssteigerung.



Bayernliga Nord, Herren

DJK Don Bosco Bamberg -

ATS Kulmbach

Die Kulmbacher (6. Platz/16 Punkte) gastieren am 17. Spieltag beim Tabellendritten DJK Don Bosco Bamberg (26 Punkte), der bei zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter TTV Neustadt noch alle Chancen auf die Meisterschaft hat. Die Bamberger Truppe des ehemaligen Bundesligaspielers und Trainers Clemens Rüb ist zusätzlich motiviert, musste sie sich doch im Hinspiel beim ATS mit 55:61 geschlagen geben.

Die Kulmbacher ihrerseits haben nichts zu verschenken, wollen sie in der oberen Tabellenhälfte bleiben. Sie können jedoch letztlich ohne Erfolgsdruck aufspielen, zumal der Klassenerhalt außer Frage steht. red