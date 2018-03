ATS-Reserve wiederholt Vorrundensieg

Die Frauen des ATS Kulmbach II setzen sich weiter in der Spitzengruppe der Oberfrankenliga fest und sind Tabellendritter. Wie im Hinspiel besiegten sie den SV Sparneck mit 8:5.



Oberfrankenliga, Frauen

ATS Kulmbach II -

SV Sparneck 8:5

Das Doppel Singer/Müller gewann mit 3:0, während sich Rohleder/Schmidt in der Verlängerung des fünften Satzes mit 14:16 geschlagen geben mussten. Nach dem 1:1-Zwischenstand zogen die Kulmbacherin mit fünf Einzelsiegen in Folge auf 6:1 davon, doch eine Vorentscheidung war das nicht. Nun hatten die Gäste einen Lauf und verkürzten mit vier klaren Siegen auf 6:5. Erst die überragende Cathrin Singer brachte den ATS mit ihrem dritten Einzelerfolg endgültig auf die Erfolgsspur. Den Schlusspunkt setzte Sissy Müller mit einem klaren 3:0. mm

Ergebnisse: Singer/Müller - Seidel-Späthling/Schuberth 3:0, Rohleder/Schmidt - Völtl/Bächer 2:3, Singer - Völtl 3:0, Müller - Seidel-Späthling 3:1, Rohleder - Schuberth 3:1, Schmidt - Bächer 3:2, Singer - Seidel-Späthling 3:2, Müller - Völtl 0:3, Rohleder - Bächer 0:3, Schmidt - Schuberth 6:4, Rohleder - Seidel-Späthling 0:3, Singer - Bächer 3:0, Müller - Schuberth 3:0.