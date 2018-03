ATS holt dritten Sieg in Folge

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung holten die Basketballer vom ATS Kulmbach einen 74:64-Sieg beim DJK Eggolsheim. Damit sicherte sich der ATS den dritten Sieg in Folge und den sechsten Platz in der Bayernliga-Tabelle, punktgleich mit DJK Schweinfurt (5.) und TB 1888 Erlangen (4.).



Bayernliga Nord

DJK Eggolsheim -

ATS Kulmbach 64:74

(26:20, 16:13, 20:21, 13:23)

Die Partie begann mit einem offensiven Schlagabtausch. Beide Mannschaften verwandelten ihre Würfe sicher und so stand es am Ende des ersten Viertels beinahe ausgeglichen (18:16). Im zweiten Viertel hatten die Kulmbacher den Gegner zunächst besser im Griff und setzten sich dank starker Angriffsaktionen ab (34:22 in der 17. Minute). Doch dann schlichen sich beim ATS Fehler in die Verteidigung, wodurch die Gegner wieder näher herankamen, zum 39:34-Halbzeitstand.

In der zweiten Halbzeit verteidigten die Kulmbacher wieder besser und holten sich einen 10-Punkte-Vorsprung (49:39 in der 25. Minute), den sie bis zum Schluss hielten. cj



ATS Kulmbach: Schulte (2 Punkte); Ondra (1); Krüger, (2), Koths, (3); Brown (19); Jungbauer. (17); Hansl; Pietsch; Mallanik (15); Krüger (15).