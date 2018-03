ATS-Herren verpassen den Wiederaufstieg

Bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft in Coburg starteten die Damen- und Herrenteams des ATS Kulmbach in der Bezirksliga Oberfranken - und kamen wegen krankheitsbedingter Ausfälle nicht über Mittelfeldplätze hinaus.

Vor allem die Leistungsträger Franz Prell und Pauline Schweens wurden schmerzlich vermisst. Trainerin Viola Rodat musste bei der Streckenverteilung improvisieren und zudem auf Nachwuchsschwimmer zurückgreifen. Bei der Mammutveranstaltung in Coburg wurden alle Strecken zweimal geschwommen, der Wettkampf dauerte länger als acht Stunden.

Die meisten Punkte für die Kulmbacher bei den Damen erschwamm Ines Ackermann (1604), die über 50 Meter Freistil einen neuen Vereinsrekord aufstellte (30,10 Sekunden). Auch Inka Schäfer (1435) wusste zu überzeugen. Bei den ATS-Herren waren Lucas Dittwar (1604) und Max Hörath (1527) die fleißigsten Punktesammler.

Die ATS-Damen kamen in der Bezirksliga-Wertung auf Rang sechs. Es siegte die SSG Coburg III vor der SG Bamberg II und dem SV Hof.

Die ATS-Herren verpassten in der Bezirksliga als Vierte knapp das Podest. Die Teams des SSG Coburg III, des SV Hof und der SG Bamberg III platzierten sich vor den Kulmbachern. khw