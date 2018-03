ATS bleibt auf dem fünften Platz

Der ATS Kulmbach hat beim ehemaligen Bezirksliga-Tabellenführer FC Trogen ein 1:1 geholt und so seinen fünften Platz abgesichert.



Bezirksliga Oberfranken Ost

1. FC Trogen -

ATS Kulmbach 1:1

Nach einer Abtastphase übernahmen die Hausherren die Kontrolle. In der 21. Minute scheiterte Dennis Nendza mit einem wuchtigen Freistoß aus etwa 25 Metern an ATS-Torwart Patrick Pohl. Kulmbach agierte vor allem über die Außen gefährlich und hatte in der 38. Minute eine Großchance: Ertac Tonkas Fernschuss strich knapp über die Querlatte.

Nach der Halbzeitpause schlich sich Marco Konradi davon und lief auf FC-Torwart Fabian Rupprecht zu, der aber glänzend reagierte. Doch wenig später machte es der Kulmbacher besser und schob überlegt zum 0:1 ein. Kulmbach war nun das bessere Team, Trogen setzte in der Schlussviertelstunde auf totale Offensive. Nach feiner Vorarbeit von Denny Buschner erzielte Torsten Drechsel mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern den Ausgleich.

Der ATS hatte in der 86. Minute mit einem Distanzschuss die Chance auf den Sieg, doch erneut war Rupprecht zur Stelle. So blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.



ATS Kulmbach: Pohl - Nacak, Aiblinger (46. Memet), Tonca, Sener, Horn, Buchta, Schatz, Werther, Gashi (60. Sesselmann), Konradi (79. Adam).

Schiedsrichter: Denzlein (Höchstadt/M.). - Zuschauer: 125. - Tore: 0:1 Konradi (57.), 1:1 Drechsel (79.). red