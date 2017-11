"Länger als ein Jahr habe ich gerungen, dieses Thema der Flüchtlinge und Asylbewerber auf unsere Tagesordnung zu setzen und heute wollen wir die Software in unseren Köpfen auf das Jahr 2017 hochfahren." Dies sagte der Vorsitzende des Seniorenkreises Peter Kirchner, der den zahlreichen Senioren im "Oskar-Kandler-Zentrum" dazu Asylbewerber aus "Überraschungsgäste" präsentierte.

Kirchner betonte, dass das Thema der Asylanten seit Jahren für Schlagzeilen sorge. Er wolle damit keine Politik machen, es gehe um die Menschen. "Keiner ist weniger wert als ich und politische Verfolgte genießen Asyl", sagte er. Viele machten sich auf die Flucht aus den verschiedensten Gründen. Angst, Verfolgung und Krieg hätten die meisten zu diesem Schritt bewegt.

"Zahlreiche Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg leben heute noch unter uns", sagte Kirchner, "ihr Kirchlauterer habt damals nichts gehabt und habt sie trotzdem freudig aufgenommen." Viele Senioren erinnerten sich an die damalige Zeit.

Peter Kirchner wies darauf hin, dass derzeit 1050 Asylanten im Landkreis Haßberge wohnten, wovon 700 anerkannt seien und 350 geduldet. Die meisten davon seien aus Syrien, Afghanistan und Äthiopien.



Zwei Asylanten als Gäste

Familienseelsorgerin Dagmar Schnös, die ehrenamtlich im Freundeskreis Asyl in Knetzgau tätig ist, gab einen Einblick in die Arbeit mit bis zu 25 Personen und stellte die beiden Asylanten Abdalmoin und Mohammad vor. Man lerne jeden Tag voneinander und verstehe auch besser die andere Kultur. Dabei ist es wichtig, "nicht übereinander zu sprechen, sondern miteinander und Verständnis für den anderen zu gewinnen", sagte sie.

Das Schwierigste sei natürlich die Sprache, aber die beiden konnten sich schon ganz gut in deutscher Sprache ihren Zuhörern mitteilen.



Vom IS verschleppt

Mohammad schilderte den Senioren seinen Fluchtweg. Von Syrien bis Deutschland habe es im Jahre 2014 mit Bus, Boot und Fußmarsch drei Monate gedauert. Dagmar Schnös erzählte: "Mohammad wurde vom IS entführt, um Geld für den Krieg zu erzwingen. So blieb nur die Flucht."

Der 22-jährige Abdalmoin war einen Monat auf der Flucht, ist seit dem Jahre 2015 hier und hatte genauso wie sein Kollege in seiner Heimat ein Semester Bauingenieur studiert. Dann floh er vor dem Krieg durch Syrien und die Türkei bis Griechenland. In Ungarn sei die Grenze zu gewesen und "wir mussten eine Woche am Bahnhof in Budapest warten und auf der Straße schlafen. Das war die schwierigste Woche meines Lebens", sagte er.

Beide möchten studieren, Abdalmoin Bauingenieur an der FH in Würzburg, Mohammad Wirtschaft und Informatik an der FH Schweinfurt. Im Vorfeld haben sie Praktika abgeleistet und müssen dafür noch weitere vorlegen. In der Berufsschule waren sie in Integrationsklassen und haben sich um das Erlernen der deutschen Sprache bemüht.

Aus der Gesprächsrunde kamen Fragen nach dem Heimweh. Abdalmoin meinte dazu: "Als ich von der Schule nach Hause kam, war die Mutter für mich da. Jetzt muss ich selbst kochen, spülen, waschen. Bei all diesen Dingen kommt jedes Mal Heimweh." Mohammad sprach seine Hoffnung aus, dass es möglich werde, dass auch die Familie nachkommen dürfe.

Auch Fragen nach der finanziellen Unterstützung wurden gestellt, wobei die Senioren erfuhren, dass die jungen Männer nach er Anerkennung mit 400 Euro im Monat auskommen müssten und genauso behandelt würden wie Hartz-IV-Empfänger. Die Teilnehmer der Veranstaltung zeigten sich positiv von deren Aussagen und ihrem Bemühen berührt, dass sie sich hier integrieren, eine Ausbildung absolvieren und dem Staat nicht zur Last fallen möchten. gg