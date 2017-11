Asphaltierungsarbeiten in Mönchkröttendorf

Ab dem heutigen Montag, 13. November, beginnen die Vorbereitungen zum Asphaltieren der Ortsdurchfahrt Mönchkröttendorf bis zur Abzweigung Islinger Straße. Um einen reibungslosen Ablauf der Asphaltierungsarbeiten zu gewährleisten, werden die Anwohner gebeten, ihre Fahrzeuge spätestens ab dem heutigen Montag am Ortsrand abzustellen. In dieser Woche gibt es für den Straßenabschnitt keine Befahrungsmöglichkeiten. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter des Kreisbauhofes in Bad Staffelstein, Bauersgasse 21 unter Telefon 09573/33130 gerne zur Verfügung. Ansprechpartner sind Heiko Tremel und Franz Winkler. red