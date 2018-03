ASC Burgberg lädt zum Lauftraining

red



Der ASC Burgberg bietet unter der Leitung von Heiner Schulze und Bernd Knoth für ehemalige Lauf-10-Teilnehmer, die den Zehn-Kilometer-Lauf zwischen einer und einer 1:20 Stunden gefinisht haben und für alle Hobbyläufer, die auf der Zehn-Kilometer-Strecke des Flechtkulturlaufes am 16. Juni teilnehmen, ein Lauftraining an. Trainiert wird zu den Lauftreffzeiten des ASC Burgberg am Montag, Mittwoch und Freitag. Das Training beginnt mit dem Informationsabend am Freitag, 6. April um 18.30 Uhr im Leichtathletikstadion am Merania-Hallenbad. Das Training erstreckt sich über zehn Wochen bis zum Flechtkulturlauf. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Um eine Voranmeldung unter asc@ascburgberg.de und heinrich.schulze@schulze-kg.de wird gebeten.