Arzt beleuchtet Sodbrennen

ft



In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule bieten die Haßberg-Kliniken jetzt im Herbst eine Reihe mit kostenlosen Gesundheitsvorträgen im Konferenzhaus des Ärztehauses 1 in Haßfurt an. Den Abschluss 2017 bildet am Montag, 4. Dezember, ab 19.30 Uhr ein Vortrag mit dem Mediziner Tillman Deist. Der Facharzt für Innere Medizin am Medizinischen Versorgungszentrum Ebern widmet sich dem Volksleiden Sodbrennen und zeigt neue Therapiemöglichkeiten auf. Anmeldungen sind unter Telefonnummer 09521/94200 oder www.vhs-hassberge.de nötig, wie das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken mitteilte. In Deutschland leiden etwa 20 Millionen Menschen an Reflux, wie die Krankheit Sodbrennen im medizinischen Fachjargon heißt. Oft sind Stress oder eine ungesunde Lebensweise Ursache für das Sodbrennen. Auch Schwangere leiden häufig unter den Symptomen.