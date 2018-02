Armin Eck bleibt Trainer in Friesen

Armin Eck bleibt auch in der Saison 2018/19 Trainer beim SV Friesen. Wie Vorsitzender Alexander Graf in einer Pressemitteilung informiert, haben die Verantwortlichen des Vereins und Eck den Vertrag beim Landesligisten um ein weiteres Jahr verlängert.

Trainingsauftakt zur Vorbereitung auf die verbleibenden Spiele der Rückrunde ist am morgigen Dienstag um 18.30 Uhr auf dem Sportgelände des SV Friesen. Folgende Testspiele stehen an: 27. Januar, 12 Uhr, in Rödental gegen den TSV Mönchröden; 3. Februar, 12 Uhr, bei der SpVgg Bayern Hof; 8. Februar, 19 Uhr, beim FC Coburg; 11. Februar, 12 Uhr, gegen den FC Trogen; 18. Februar, 16 Uhr, gegen Saas Bayreuth; 24. Februar, 12 Uhr, gegen den SSV Kasendorf (jeweils in Neudrossenfeld). red