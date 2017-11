Architekt referiert an der Hochschule

Im nächsten Vortrag der vom Tageblatt unterstützten "Dienstagsreihe" an der Hochschule Coburg ist am Dienstag, 14. November, Magnus Nickl zu Gast. Ab 19 Uhr referiert er im Audimax des Campus Design (Hofbrauhaus). Magnus Nickl ist ein noch sehr junger Architekt, der darüber berichten wird, wie der Übergang von der Hochschule in die Praxis stattfinden kann. Bislang war er vor allem für verschiedene Bauwerke im Gesundheitssektor verantwortlich. Der Eintritt ist frei. ct