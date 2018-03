Arbeitszeiteinteilung ist wichtiger Schwerpunkt der Betriebsphilosophie von FTE

Der Einladung des BLLV-Kreisverbandes Ebern zu einem Besuch der Firma FTE in Fischbach, die jetzt zu Valeo gehört, war eine überaus große Anzahl an Interessenten gefolgt: Knapp 40 Personen hatten sich dem Lehrerverband angeschlossen und am Werkstor eingefunden; sie lauschten im Vortragsraum interessiert den Ausführungen von Karsten Eichler sowie dessen Teamkollegen Stefan Mönch und Patrick Taschek.

Dabei erfuhren die Besucher, dass die Firma für die Automobilindustrie ein Partner im Bereich Entwicklung und Produktion von Anwendungen im Antriebsstrang und Bremssystem darstellt. Das Unternehmen ist auf allen für die Branche wichtigen Kontinenten vertreten und zählt zu den international führenden Erstausrüstern für Pkw und Nutzfahrzeuge. Mit der Entwicklung und Produktion von hydraulischen Kupplungs- und Bremssystemen trägt FTE dazu bei, Sicherheit und Komfort in Fahrzeugen zu steigern.

Ein Schwerpunkt der Betriebsphilosophie bleibt die Arbeitszeiteinteilung, wie sie bei einem vierteiligen Schichtbetrieb unerlässlich ist. Es wurde aufgezeigt, wie man den Wünschen der Mitarbeiter in dieser Frage soweit wie möglich entgegenkommt. Welche Ausbildungsangebote die Firma bietet, zeigte ein Informationsvideo.

Bei der Führung durch einen Großteil der Werkhallen stellten die Besuchert Fragen zur Herstellung und zum Produkt. Die Abteilung Spritzguss, in der die Herstellung einzelner Teile der Kupplungshydraulik gezeigt wurde, fand besonders bei den männlichen Teilnehmern großen Anklang. Gegen Ende des einstündigen Rundgangs wurde die Werkzeugpflege gezeigt. jf