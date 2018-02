Arbeitsplatz-, Job-, Ausbildungs- und Praktikumsmesse noch für heuer geplant

Unlängst fand der zweite Unternehmerstammtisch in Ludwigsstadt statt. Die Firma WOM war Gastgeber und lud alle Mitglieder herzlich zur Teilnahme ein. "Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Gemeinsam wollen wir heute die Planung einer Job- und Ausbildungsmesse in Ludwigsstadt voranbringen", so Bürgermeister Ehrhardt in seiner Begrüßung.

Nach der Diskussion kamen die Teilnehmer zu dem Schluss, dass sie gerne noch in diesem Jahr eine Arbeitsplatz-, Job-, Ausbildungs- und Praktikumsmesse veranstalten möchten. Dadurch sollen die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten in Ludwigsstadt aufgezeigt werden.



Absage ab große Messen

"Wir finden eine örtliche Messe gut, denn bei den großen, dezentralen Messen gehen unsere kleineren Firmen leicht unter", bestätigt ein Mitglied des Stammtischs. "Wir brauchen noch einen peppigen Namen für die Veranstaltung, damit das Interesse geweckt wird", sind sich die Anwesenden zudem einig. Unter dem Motto "work@Ludscht" wird die Planung nun vorangetrieben.

Fest steht, dass die Messe noch in diesem Jahr stattfinden soll, auch auf einen Termin konnte man sich verständigen, es wird Samstag, 15. September, sein. Die Organisation liegt schwerpunktmäßig in den Händen des Stadtumbau- und Citymanagements.



Aufruf zur Teilnahme

Als erster Schritt werden nun alle Unternehmer und Gewerbetreibenden der Stadt Ludwigsstadt angeschrieben und zur Teilnahme aufgerufen. Für Nachfragen und Anregungen steht Ann-Sofie Beuerle vom Stadtumbau- und Citymanagement gerne zur Verfügung (Tel. 09263/9926-14).

Außerdem stellte Barbara Schöffel die Firma WOM vor und führte alle Interessenten durch das Unternehmen. So konnten die Teilnehmer erfahren, dass das Unternehmen einer der führenden Hersteller von Medizintechnik-Geräten ist. Die Firma agiert weltweit und ist an verschiedenen Standorten aktiv. In Ludwigsstadt findet vorwiegend die Produktion statt. Innovation, Forschung und Marketing hingegen liegen schwerpunktmäßig in Berlin. Abschließend beendet Bürgermeister Ehrhardt die Veranstaltung mit den Worten: "Ich bedanke mich herzlich bei der Firma WOM, dass sie Gastgeber für unseren zweiten Unternehmerstammtisch war. Auch allen Teilnehmern danke ich für ihr Engagement und freue mich auf die nächste Veranstaltung!" red