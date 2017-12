Arbeitsmarkt trotzt dem Novemberregen: Quote weiter im Sinkflug

Im November ist im Agenturbezirk Bamberg-Coburg die Zahl der Arbeitslosen zum Herbstausklang nochmals weiter gesunken. Im Gegensatz zum Goldenen Oktober (-733 Personen) ließ mit Einsetzen der nasskalten Jahreszeit der Rückgang spürbar nach, berichten die Statistiker. Die Zahl der Arbeitslosen verringerte sich um 114 Personen (-1,2 Prozent) auf 9627. Sie liegt somit den zweiten Monat in Folge unter der 10 000 Marke, die sie im Oktober zum ersten Mal seit 1980 unterschritten hat.

Die Arbeitslosenquote beträgt unverändert 2,8 Prozent. In den letzten zwölf Monaten ist die Zahl der Arbeitslosen um 721 Personen (-7,0 Prozent) gesunken. Binnen drei Jahren ging die Arbeitslosigkeit um gut ein Fünftel (2236 Männer und Frauen) zurück.

Nachdem der Herbstaufschwung heuer mit etwas Verzögerung im Oktober richtig in Schwung kam, ging die Arbeitslosigkeit auch im November in Bamberg erneut kräftig, um 55 Personen (-3,1 Prozent), zurück. In den letzten vier Wochen verloren 3,9 Prozent weniger Personen ihre Beschäftigung als letztes Jahr in der Welterbestadt. Gleichzeitig fanden hier 9,7 Prozent mehr eine neue berufliche Perspektive als im November 2016. Aktuell sind laut Arbeitsagentur 1694 Menschenin Bamberg arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind es zwei weniger. Die Arbeitslosenquote sank in den letzten vier Wochen um 0,1 Pro-zentpunkte auf 4,3 Prozent und liegt auf dem Vorjahresniveau.



Jeder Dritte ohne deutschen Pass

Grund für das Stagnieren der Arbeitslosigkeit ist, dass in der Stadt Bamberg weiterhin ein Anstieg bei den Ausländern (+39,0 Prozent auf insgesamt 567 Personen) und den unter 25-jährigen Arbeitslosen (+49,3 Prozent auf 218 Personen) im Vorjahresvergleich zu beobachten ist. Jeder dritte Arbeitslose (33,5 Prozent) hat keinen deutschen Pass.

Im November meldeten die Unternehmen aus dem Stadtgebiet 326 sozialversicherungspflichtige Stellen, 5,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Bestand betreut der Arbeitgeberservice aktuell 1432 Beschäftigungsangebote, 301 (+26,6 Prozent) mehr als im Vorjahr.

Auch im Bamberger Landkreis setzte sich der Herbstaufschwung im November weiter fort. Die Arbeitslosigkeit reduzierte sich um 25 oder 1,5 Prozent auf 1672 Personen. Binnen Jahresfrist nahm die Arbeitslosigkeit um 298 Personen bzw. 15,1 Prozent ab. Es verloren 10,2 Prozent (-32 Personen) weniger ihre Arbeitsstelle als im November 2016.

Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 1,9 Prozent (2,3 Prozent Vorjahr). Die Arbeitslosenquote liegt jetzt den zweiten Monat in Folge unter der Zwei-Prozent-Marke, die letztmalig vor 25 Jahren unterschritten wurde.

Aus dem Landkreis Bamberg gingen in diesem Monat 200 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote bei den Vermittlungsexperten ein, 34,4 Prozent (-105) weniger als vor zwölf Monaten.

Im Stellenpool des Arbeitgeberservice befinden sich aktuell 1247 Beschäftigungsangebote, 167 oder 15,5 Prozent mehr als im November 2016. red