Arbeitskollegen schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es in einer Autowerkstatt zu einem Arbeitsunfall, bei dem sich ein 19-Jähriger eine schwere Beinverletzung zuzog. Ein Arbeitskollege des Geschädigten wollte ein repariertes Kundenfahrzeug starten und rutschte hierbei vom Kupplungspedal. Der Pkw machte hierbei einen Satz nach vorne und stieß gegen den Geschädigten, der unmittelbar vor dem Fahrzeug stand. Der Verletzte musste mit einer offenen Schienbeinfraktur in die Frankenwaldklinik eingeliefert werden. Gegen den 25-jährigen Arbeitskollegen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. pol