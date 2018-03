Arbeitseinsatz und Jahresversammlung

Die Tennisabteilung des Baur SV ruft ihre aktiven Tennisspieler und Hobbyspieler zu einem vorgezogenen Arbeitseinsatz auf. Beginn der umfangreichen Arbeiten im Außenbereich und Abräumen der Tennisplätze ist am Freitag, 16. März, ab 14 Uhr und am Samstag, 17. März, um 10 Uhr. Ebenfalls am Freitag, 16. März, findet um 19 Uhr die Jahresversammlung im Restaurant der Sporthalle statt. Ehrungen und Berichte der Abteilungen stehen im Mittelpunkt der Versammlung. red