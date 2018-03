Arbeitseinsatz im neuen Vereinsgarten

Der Verein für Gartenbau und Landespflege veranstaltet am morgigen Samstag ab 9.30 Uhr einen Garteneinsatz im neuen Vereinsgarten an der Schule. Es sollen Bänke gestrichen, Rosen geschnitten, die Kräuterschnecke ausgegrast und verschiedene Büsche zurück- und in Form

geschnitten werden. Außerdem stehen Reparaturen außerhalb des Vereinsgartens an. Zur Stärkung besuchen die Helfer das Spintessen bei der Feuerwehr in Neuensee. pstr