Arbeitnehmervertreter kommen zusammen

Am morgigen Mittwoch treffen sich Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertreter von Firmen und Einrichtungen im Landkreis Haßberge zum Betriebsrätekreis in der Gaststätte "Herrenschänke" in Königsberg. Beginn ist um 17.30 Uhr. Die Teilnehmer besprechen die Termin- und Themenplanung für 2018. Das Treffen dient dem Kennenlernen, dem Informationsaustausch und der gegenseitigen Beratung. Alle Interessierten sind willkommen. red