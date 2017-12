Arbeiter von Müllfahrzeug eingeklemmt

Ein Müllfahrzeug wollte am Dienstag um 6.25 Uhr einen steilen Berg in Wartenfels hinauffahren. Dabei rutschte das Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn rückwärts und gegen eine Böschung. Zum Unfallzeitpunkt stand ein Arbeiter hinten auf dem Trittbrett. Der 33-Jährige aus dem Landkreis Kronach wurde zwischen Fahrzeug und Böschung eingeklemmt und musste mit Fußverletzungen ins Klinikum Kulmbach eingeliefert werden. An der Hecke sowie dem Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. pol