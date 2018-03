Arbeiter löschen Brand in Firmengebäude

Am Vormittag des Gründonnerstags kam es in einer Fabrikhalle einer Firma in Maroldsweisach zu einem Brand. Laut Polizei brach das Feuer in einer Absauganlage aus. Der Brand konnte von Arbeitern mittels Feuerlöschern sofort gelöscht werden. Aufgrund extremer Rauchentwicklung mussten sämtliche Personen das Gebäude verlassen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, berichtet die Eberner Polizei. Die Feuerwehren Maroldsweisach und Geroldswind, die mit circa 20 Mann vor Ort waren, betraten das Gebäude mit Atemschutz, um mit Gebläsen den Rauch zu beseitigen. Der Schaden an der betroffenen Maschine dürfte ersten Schätzungen zufolge etwa 10 000 Euro betragen.