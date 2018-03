Arbeit braucht ein menschliches Antlitz

Die gut besuchte Jahreshauptversammlung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) der Ortsstelle Coburg-Kronach-Lichtenfels stand im Gasthaus Eidloth ganz im Zeichen von Auszeichnungen langjähriger Mitglieder sowie der Organisationswahlen. Manfred Zwosta aus Rothenkirchen, der für die Ortsstelle als Vorsitzender verantwortlich zeichnet, appellierte an die Mitglieder, den Arbeitnehmerempfang zum Tag der Arbeit am Montag, 30. April, um 18 Uhr in der ehemaligen Synagoge Kronach zu besuchen.

Unter der Leitung von Regionalsekretär Jan Körper kam bei den Organisationswahlen folgendes Ergebnis zustande: Erster Vorsitzender Manfred Zwosta, stellvertretender Vorsitzender Andre Hopfe. Weiter zählen zum Vorstandsteam Wolfgang Wenzel, Manfred Fehn, Gabi Dill, Anja Dinkel, Anette Volk, Helmut Hofmann, Uwe Müller, Norbert Claus, Ute Opel, Jonas Zwosta, Kurt Fiedler, Dietmar Pfeuffer und Heike Gaminek.

Die Delegierten für die Delegiertenkonferenz sind Anette Volk, Gabi Dill, Wolfgang Wenzel, Manfred Fehn und Anja Dinkel; Ersatzdelegierte: Uwe Müller, Rüdiger Hager, Julia Neubauer, Ute Opel und Heike Gaminek. Für den Regionsvorstand wurden Manfred Zwosta und Andre Hopfe benannt.

Betriebsseelsorger Norbert Jungkunz riet, auf Entschleunigung des eigenen Lebensstils zu setzen. Allerdings sei es im betrieblichen Alltag so, dass jeder immer schneller funktionieren müsse. Deshalb müsse die Gewerkschaft einen Gegenpol schaffen. Vor allem sei man gehalten, den Wert der Arbeit neu zu definieren. Der Arbeit müsse ein menschliches Antlitz gegeben werden, forderte Jungkunz.

Wie DGB-Kreisvorsitzender Wolfgang Schmitt ausführte, sei das Thema "Gewerkschaft" aktueller denn je geworden. Aufgrund der stetig steigenden Anforderungen in der Arbeitswelt sei Solidarität besonders gefragt. Bedauerlicherweise sei das Klima am Arbeitsplatz rauer geworden. An die Adresse der Jubilare gerichtet, lobte er ihre langjährige Treue zur Gewerkschaft. "Es ist gut, dass es euch gibt", so der DGB-Kreisvorsitzende anerkennend.

Der Hauptredner in Neukenroth, Gewerkschaftssekretär Tim Lösch (Bayreuth), ging in seiner kämpferischen Rede insbesondere auf die Ungleichverteilung der Gewinne in den Unternehmen ein. "Es gab in den letzten zwanzig Jahren eine deutliche Gewinnmaximierung auf dem Rücken der Arbeitnehmer und eine Spaltung der Gesellschaft", stellte Lösch fest. Die finanziellen Probleme der öffentlichen Hand seien nicht nur durch steigende Kosten begründet, sondern vor allem durch Einnahmeausfälle wegen unterschiedlichster Steuergeschenke an die Besitzenden. Tim Lösch: "Wir als NGG-Gewerkschaft müssen unsere Forderungen klar artikulieren und sie in den Betrieben sowie in den Tarifverträgen durchsetzen. Schließlich gehe die Gewinnmaximierung zulasten der Arbeitnehmer.

Eine deutliche Sprache spreche der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. So werden immer mehr Menschen nach ihrem Erwerbsleben in die Armut geschickt. Als Gewerkschaft könne man diese Entwicklung nicht kommentarlos hinnehmen. Schließlich sei die niedrige Arbeitslosenzahl eine Mogelpackung. So arbeiten immer mehr Menschen in befristeten Arbeitsverhältnissen. Auch seien derzeit viele beschäftigt, allerdings seien sie nicht in der Lage, von dem oftmals niedrigen Einkommen zu leben. "Arbeit muss sich lohnen, Arbeit darf Menschen nicht in eine unsichere Zukunft entlassen."

Einen breiten Raum der Hauptversammlung nahmen die Ehrungen langjähriger Mitglieder ein, die Regionalsekretär Jan Körper und Vorsitzender Manfred Zwosta durchführten. Die Treue der Jubilare zur NGG-Gewerkschaft sei beispielhaft, so Jan Körper.

25 Jahre: Bärbel Langer, Neustadt/Cbg.; 40 Jahre: Roland Stärker, Ludwigsstadt; 50 Jahre: Helmut Bach, Sonnefeld, Claus Greiner, Coburg, Ludwig Wolf, Ludwigsstadt; 60 Jahre: Karl-Heinz Dressel, Coburg, Adolf Mader, Lautertal, Lieselotte Schedel, Weißenbrunn; 65 Jahre: Werner Welsch, Tettau; 70 Jahre: Margot Wöhner, Coburg.

Gerd Fleischmann