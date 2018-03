April, April im Pflanzenreich

Pflanzen schützen sich vor Fraß und locken Bestäuber an. Dazu nutzen sie Tricks und täuschen ihre tierischen Besucher. Passend zum 1. April beschäftigt sich die Führung im Ökologisch-Botanischen Garten am Sonntag mit dem Thema "April, April! Pflanzen täuschen" mit den ausgefeilten Strategien von Pflanzen zur Abwehr, Ablenkung oder Anlockung von Tieren. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Eingang des Botanischen Gartens auf dem Uni-Campus. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter www.obg.uni-bayreuth.de . red