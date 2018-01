Apfel und Püttner sind Vorsitzende

In der ersten Sitzung seiner neuen Amtsperiode hat sich der Beirat der AOK-Direktion Coburg konstituiert. Er ist mit je zwölf Versicherten- und Arbeitgebervertretern aus der Region Coburg, Kronach und Lichtenfels paritätisch besetzt. Als Vorsitzender für die Gruppe der Versicherten wurde Jürgen Apfel, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Coburg, gewählt; Patrick Püttner, oberfränkischer Geschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber, auf der Arbeitgeberseite. Sie treten die Nachfolge der langjährigen Beiratsvorsitzenden Richard Rauh (Versichertenseite) und Franz Brosch (Arbeitgeberseite) an, wird in einer Pressemitteilung erklärt. Der Vorsitz im Beirat wechselt im jährlichen Turnus. 2017 wird Patrick Püttner den Vorsitz im Beirat führen.

"Die neu gewählten und etablierten Beiräte bringen die Interessen der Beitragszahler, der Versicherten und Arbeitgeber ein", sagt der Coburger AOK-Direktor Christian Grebner. Davon profitieren rund 110 000 AOK-Versicherte und rund 5500 Arbeitgeber aus der Region.

Die Arbeitnehmerseite im AOK-Beirat der Direktion Coburg vertreten Mathias Eckardt, Dieter Fröba, Heinz Hausmann, Ingrid Heinisch, Wolf-gang Haas, Gabriele Dill, Susanne Schmehle, Norbert Schmehle, Josef Barnickel, Michael Klein und Robert Janson. Für die Arbeitgeber sind Jens Beland, Wolfram Salzer, Jürgen Carl, Mathias Söllner, Bettina Beninde, Gerhard Löffler, Jürgen Meier, Reiner Landwehr, Ingbert Löffler, Katrin Schröder und Carolin Bertges im neuen AOK-Beirat. red