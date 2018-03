Anwohnerin notiert das Kennzeichen

Beim Rangieren in eine Parklücke hat ein Mercedes-Fahrer am Mittwochvormittag in der Goethestraße offensichtlich ein geparktes Auto angefahren. Eine Anwohnerin hörte einen lauten Knall und wurde so auf das Geschehen aufmerksam. Sie konnte beobachten, wie im Anschluss eine weibliche Person aus dem Fahrzeug stieg. Der Fahrzeugführer wartete einige Minuten und wechselte dann seinen Standort, ohne einen Hinweis zu hinterlassen. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 750 Euro. Die Zeugin konnte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.