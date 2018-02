Antrag stoppt geplante Straßensanierung

Grub am Forst — "Beratung und Beschlussfassung über die Straßensanierungen 2018 gemäß Punkt 1 der Prioritätenliste" stand auf der Tagesordnung bei der Gemeinderatssitzung. Gleich zu Beginn der Sitzung wurde dieser Punkt gestrichen, da es die CSU, die SPD und die Freien Wähler so wollten - gegen die Stimmen von GfG. Den Antrag stellte Gemeinderat Günter Peinelt (SPD), der mit 11:5 Zustimmung fand. Peinelt begründete seinen Antrag damit, dass sich der Bauausschuss vor der Gemeinderatssitzung damit zu befassen hätte: "Bevor der Gemeinderat einen Beschluss fasst, sollte sich der Bauausschuss damit befassen." Dazu meinte Bürgermeister Jürgen Wittmann (GfG): "Unverständlich, da die Zeit drängt."

Vorgesehen war die Straßensanierung der Ortsverbindungsstraße von Grub am Forst nach Zeickhorn und kleinere Schadstellensanierungen im Bereich Zeickhorn. Eine neue Asphaltdecke sollte einer Länge von 780 Metern aufgebracht werden. Die Kostenschätzung betrug 195 000 Euro und der Beginn der Ausführung war für das Frühjahr vorgesehen. Für eine beschränkte Ausschreibung waren zehn Firmen vorgesehen.

Bei der Gegenstimme von Gregor Matthe stimmte der Gemeinderat einer Änderung des Flächennutzungsplanes und dem durchzuführenden Bebauungsplanverfahren "An der Linde" in Rohrbach zu, um den Neubau eines Einfamilienwohnhauses in derzeitigem Ackerland zu ermöglichen.

Da die Belange von Grub zur Änderung und Erweiterung des Bebauungs- und Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ebersdorf bei Coburg im Bereich Friesendorf nicht berührt werden, verzichtete der Gemeinderat auf eine Stellungnahme.

Nach sehr eingehender Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Privatpersonen zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Rosenberg" lehnte der Gemeinderat mit 8:7 Stimmen die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes vorerst ab. Fünf Baurechte hätten entstehen können. Vor allem forderten die Gemeinderäte Gregor Matthe und Werner Kaiser (beide CSU) die Inanspruchnahme der innerörtlichen Grundstücke.

Jürgen Wittmann teilte mit, dass die Ortsverbindungsstraße von Grub nach Seidmannsdorf bis zum Jahresende gesperrt bleibe. Abgelehnt hat der Gemeinderat die Errichtung eines Plakatwechsel-Rahmensystems.