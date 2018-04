Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes im Bezirk Oberfranken

bietet am Montag, 9. April, um 18 Uhr in der Schulküche des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einen Antipasti und Tapas Kochkurs an. Anmeldung bei Ernährungsfachfrau A. Hofmann unter der Telefonnummer 09552/6102 von 9 bis 10 Uhr, montags bis freitags. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red